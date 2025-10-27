ByteDance cederà il ramo americano di TikTok La firma questa settimana

Lo ha annunciato il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, affermando che la firma dell'accordo avverrà in occasione dell'incontro tra Stati Uniti e Cina questa settimana. In USA, TikTok passerà in mano ad una joint venture che vede tra gli investitori Oracle e Fox News. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - ByteDance cederà il ramo americano di TikTok. La firma questa settimana

News recenti che potrebbero piacerti

TikTok Usa in mani americane: non è come sembra. La cinese ByteDance continuerà a pesare - NEW YORK – Nell’”età d’oro” evocata da Donald Trump gli americani si stanno abituando a due verità: quella descritta dal presidente degli Stati Uniti, sempre piena di superlativi, e quella del giorno ... Si legge su repubblica.it

ByteDance spinge su Lemon8 per restare sul mercato americano - A metà tra Pinterest e Instagram, la piattaforma si basa sulla condivisione di immagini con focus sul lifestyle e sfrutta un algoritmo per i suggerimenti simile a quello di TikTok. Lo riporta primaonline.it