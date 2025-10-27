ByteDance cederà il ramo americano di TikTok La firma questa settimana

Lo ha annunciato il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, affermando che la firma dell'accordo avverrà in occasione dell'incontro tra Stati Uniti e Cina questa settimana. In USA, TikTok passerà in mano ad una joint venture che vede tra gli investitori Oracle e Fox News. 🔗 Leggi su Dday.it

