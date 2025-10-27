“Purtroppo i dati sono negativi, vediamo sulla chimica italiana un -11% dal 2021 al 2024 e nei primi mesi del 2025 vediamo un ulteriore calo che ci fa presupporre una chiusura a fine anno a -1,5%, che si somma al -11% degli anni precedenti. Pensiamo che negli anni precedenti, dal ’21 al ’24, la Germania comunque ha fatto -19% e la Germania è il motore assoluto della chimica europea”. Così il presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, parlando con i giornalisti a margine dell’assemblea pubblica di Federchimica a Milano, in merito alla situazione dell’industria chimica europea e italiana. “Cosa c’è di sbagliato? C’è che sicuramente si sono anteposte delle politiche ambientali a politiche industriali, si sono dati degli obiettivi assolutamente irraggiungibili che stanno facendo chiudere le aziende, perché questa è la realtà. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Buzzella (Federchimica): “Dazi Usa penalizzano export e favoriscono concorrenza cinese”