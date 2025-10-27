Tempo di prime volte ieri a Busto Arsizio dove ha fatto il suo esordio l’egiziana Metwally, la prima pallavolista col velo a giocare in Italia. Oltre ad aver assistito alla prima vittoria della Eurotek Laica Uyba di Busto Arsizio, capace di superare con un netto 3-0 la Megabox Vallefoglia e di cancellare lo 0 nella casellina dei successi stagionali, il pubblico della E-Work Arena è stato spettatore di un fatto storico: nel terzo set, con Busto Arsizio avanti di 2 parziali e sul punteggio di 18-7, c’è stato l’esordio dell’egiziana Mariam Metwally. Giunta a Busto Arsizio ad agosto, la schiacciatrice egiziana, dopo un periodo di ambientamento, ha esordito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Busto Arsizio in scioltezza. Esordio per Metwally