Busta paga arriva l’aumento da 172 euro al mese | ecco per chi

Via libera al rinnovo del contratto del comparto sanità. Il Ccnl 2022-2024 è stato firmato nella sede dell’Aran da Fials, Cisl, Nursind e Nursing Up, ma non è stato sottoscritto da Cgil e Uil. Il rinnovo riguarda 581mila professionisti tra infermieri, ostetriche e personale amministrativo e porterà a un aumento in busta paga medio tra i 150 e i 172 euro lordi per tredici mensilità. Contratto sanità, quanto aumenta la busta paga?. Il rinnovo del contratto comporta un aumento in busta paga che va, mediamente, tra i 150 e i 172 euro mensili lordi per tredici mensilità. Alcuni di questi aumenti sono già scattati da gennaio del 2024 e altri sono previsti nel 2025, motivo per cui a novembre arriveranno anche gli arretrati in busta paga per il personale sanitario interessato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

