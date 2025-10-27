Bus e auto incastrati nella strettoia della Regina tra Gravedona e Colico | domenica sera da incubo

Quicomo.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Traffico bloccato domenica sera, 26 ottobre, lungo la Statale 340 “Regina” nel tratto tra Gravedona ed Uniti e Colico, in direzione Como.Intorno alle 21, un autobus di linea Asf Autolinee e un’autovettura si sono trovati faccia a faccia nella strettoia più critica del percorso, rimanendo. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

