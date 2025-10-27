Burger King apre a Borgomanero e cerca personale
Burger King apre un nuovo locale e cerca personale.La nota catena di fast food ha pubblicato diversi annunci di lavoro su alcuni siti di ricerca del personale per una nuova apertura a Borgomanero. Ancora non c'è una data ufficiale per l'apertura del ristorante, che andrebbe ad aggiungersi agli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Burger King celebra ancora una volta i sapori autentici d’Italia con una nuova ricetta in edizione speciale: l’Italian King – Er Cacio e Pepe Burger. Un panino pensato per chi ama i gusti intensi e inconfondibili della tradizione romana, portati direttamente nel m - facebook.com Vai su Facebook
Burger King torna con la nuova campagna “It’s Only Natural”, firmata dall’agenzia Ingo. Protagonisti sono genitori e figli in momenti quotidiani e autentici, con i più piccoli irresistibilmente attratti dai Whopper e dalle patatine dei genitori. - X Vai su X
Burger King apre a Torrevecchia dove una volta c'era lo storico forno di quartiere - Una svolta epocale per il quartiere che dopo più di 40 anni passerà dai cornetti e pizza bianca ai ... romatoday.it scrive