Burger King apre a Borgomanero e cerca personale

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Burger King apre un nuovo locale e cerca personale.La nota catena di fast food ha pubblicato diversi annunci di lavoro su alcuni siti di ricerca del personale per una nuova apertura a Borgomanero. Ancora non c'è una data ufficiale per l'apertura del ristorante, che andrebbe ad aggiungersi agli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

