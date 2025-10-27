Buon compleanno Benigni El Shaarawi Lino Patruno…
Buon compleanno Lucia Desiderio, Benigni, El Shaarawi, Lino Patruno, Maurizio Turone, Renato Copparoni, Claudia Giordani, Patrizia Mirigliani, Margaret Mazzantini, Daniele Montroni, Antonio Manicone, Federica Panicucci, Giulia Pennella. Oggi 27 ottobre compiono gli anni: Lucia Desiderio, avvocato; Luciano Padoàn, ex calciatore; Giorgio Grassi, architetto; Lino Patruno, musicista, attore, cabarettista; Achille Rossi, presbitero, scrittore; Giovanni Ricevuto, politico; Stefano Micossi, economista; Gabriele Parenti, giornalista, regista, scrittore; Leonardo Coen, giornalista; Maurizio Turone, ex calciatore; Gianni Molina, allenatore pallacanestro; Roberto Benigni, attore; Renato Copparoni, ex calciatore, allenatore; Mario Morcone, prefetto, politico; Frank Crudele, attore; Andrea Carmine de Simone, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
