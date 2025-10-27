Bui pronto il ricorso | Noi fiduciosi Penalizzata la nostra campagna elettorale
«Abbiamo presentato il ricorso alla Corte d'Appello di Venezia che è stato preparato con un pool di esperti avvocati», ha dichiarato Fabio Bui dopo che la lista con la sua candidatura a Presidente della Regione è stata fermata. Sono in apprensione perché questa decisione presa su un aspetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Approfondisci con queste news
LaC News24. . Dalla morte sospetta al pronto soccorso di Cosenza al ricorso rigettato per il Crotone calcio che resta in amministrazione giudiziaria: questo e molto altro nelle Breaking news delle ore 12.00 - facebook.com Vai su Facebook
Bui, pronto il ricorso: «Noi fiduciosi. Penalizzata la nostra campagna elettorale» - Un cavillo burocratico che rischia di escludere il candidato dalle prossime Regionali, già presentato il ricorso alla Corte d'Appello di Venezia ... Secondo padovaoggi.it