Bugonia è la collaborazione più strana tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos

In Bugonia, Yorgos Lanthimos cosparge Emma Stone di antistaminici e le taglia i capelli, ma non in quest'ordine. Sullo schermo, questa cosa è opera di Teddy Gatz (Jesse Plemons), un complottista che crede fermamente che l'amministratore delegato della farmaceutica Michelle Fuller, interpretata da Emma Stone, sia un alieno. Mostrando le precauzioni prese da Teddy dopo il rapimento di Michelle, per impedirle di contattare la sua astronave per un rapido salvataggio, Lanthimos realizza una divertente illustrazione del pregiudizio di conferma. Poiché Teddy pensa che Michelle sia un'aliena, le rade i capelli e le crea irritazione sulla pelle. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Bugonia è la collaborazione più strana tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos

News recenti che potrebbero piacerti

A proposito di Emma Stone! ? Tra le più apprezzate nell’attuale panorama artistico, e vincitrice di due premi Oscar, l’attrice è ora protagonista di “Bugonia”, film che segna la quinta collaborazione tra Lanthimos e l’attrice, che vinse l’Oscar per Povere creat - facebook.com Vai su Facebook

Bugonia: la recensione del film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone in concorso a Venezia - Un eccentrico racconto fra la fantascienza e la satira radicale dell'America di oggi, il film di Yorgos Lanthimos presentato in concorso al Festival di Venezia conferma lo status di sua musa e ... Secondo comingsoon.it

Bugonia, Emma Stone 'aliena' per Yorgos Lanthimos: "Trovo narcisista l'idea che siamo soli nell'universo" - Yorgos Lanthimos e le sue star, Emma Stone e Jesse Plemons, hanno raccontato l'approccio a Bugonia, folle dramedy dall'afflato ambientalista presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Si legge su movieplayer.it

Bugonia, Jennifer Lawrence non voleva che Emma Stone tagliasse i suoi capelli per il film - Jennifer Lawrence è una cara amica di Emma Stone e in un primo momento non voleva che tagliasse i suoi capelli per Bugonia. comingsoon.it scrive