Sky Sport ha sentito Gigi Buffon sull’esonero della Juventus di Igor Tudor e sul possibile arrivo di Spalletti in panchina «Innanzitutto mi dispiace perché Igor è stato un buon compagno di squadra e un amico e il fatto che sia stato sollevato dall’incarico è un dispiacere profondo soprattuto se uno conosce la bontà e la schiettezza della persona. L’unica cosa che non è andata sono i risultati». Leggi anche: Spalletti vada alla Juventus, se lo merita, merita di rinascere Sul nome di Spalletti per il dopo Tudor: «S icuramente non Luciano sbagli poco, ho sentito dire che c’è anche il suo nome in ballo e io mi auguro per lui e per la Juve che questa matrimonio si faccia» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Buffon: «Per Spalletti e per la Juve mi auguro che il matrimonio si faccia»