La mossa di Igor Tudor ha scatenato un vero e proprio polverone: ora Kenan Yildiz è davvero nella bufera, parole durissime. La stagione della Juventus e di riflesso la permanenza di Igor Tudor sulla panchina bianconera dipendono molto anche dal rendimento di Kenan Yildiz. Il gioiello turco ha solo 20 anni ma ha già sulle spalle quella maglia numero dieci che in passato è appartenuta a campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia juventina. Da Platini a Tevez, passando ovviamente per la leggenda delle leggende, quell’Alessandro Del Piero a cui molto spesso Yildiz viene paragonato per la sua tecnica e per quei tiri a effetto che spesso finiscono nell’angolino più lontano. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Bufera Yildiz: Tudor l’ha fatta grossa