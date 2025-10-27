Bufera giudiziaria sul Comune di Sannicola chiusa l’inchiesta | 33 indagati

SANNICOLA - Sono state chiuse le indagini preliminari nell’ambito dell’inchiesta che lo scorso luglio ha fatto tremare il Comune di Sannicola, e in ragione della quale l’ex primo cittadino Cosimo Piccione si è dimesso da consigliere comunale, assessore e vicesindaco.Proprio la rinuncia alle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

