Bufala | Barron Trump ha una relazione con un uomo argentino

La vita privata di Barron Trump è rimasta proprio tale: molto privata. Si vocifera che il figlio minore del presidente Trump abbia iniziato a frequentare una ragazza la scorsa primavera, ma non c’è alcuna conferma. Sui social media si è diffusa una strana voce secondo cui Barron avrebbe una relazione con un ballerino argentino, ma nessuna fonte attendibile ha confermato la veridicità della notizia. Da quando ha iniziato a studiare alla Stern Business School, la vita di Barron Trump è sempre più al centro dell’attenzione dei media. Il figlio diciannovenne di Donald e Melania Trump si è recentemente trasferito dal campus newyorkese della business school, che fa parte della New York University, ed è tornato alla Casa Bianca, dove sta frequentando il secondo anno al campus di Washington. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Bufala: Barron Trump ha una relazione con un uomo argentino

