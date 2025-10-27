Budapest attacca Report | Gravi pregiudizi
«Sulla televisione pubblica italiana, il dibattito sul futuro dell’Ue viene descritto come una campagna per screditare le istituzioni Ue. Crediamo che si tratti di un grave errore ». Lo ha scritto su X è Balazs Orban, consigliere politico del primo ministro ungherese Viktor Orban (nessuna parentela tra i due), scagliandosi contro Report, che «ha presentato i network internazionali conservatrici e sovranisti in un servizio il cui titolo stesso rivela il pregiudizio degli autori: ‘L’offensiva sovranista contro l’Europa: l’asse Meloni-Trump’». On Italy’s public television, the debate on Europe’s future is portrayed as a “campaign to discredit the European institutions. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Approfondisci con queste news
Taylor attacca #Mourinho: "Ha influenzato i tifosi, ma a Budapest nessun errore grave" #ASRoma - X Vai su X
In una notte sola e forse ancor meno Trump ha perso la pazienza. Ieri ha cancellato il vertice di Budapest in cui voleva incontrare Putin ed emesso sanzioni contro i due colossi dell’energia russa Rosneft e Lukoil, una mossa che perfino Biden, per le consegue Vai su Facebook
Budapest attacca un servizio di Report: "Gravi pregiudizi" - Il governo ungherese critica il servizio andato in onda su Report sul sovranismo bollandolo come 'un grave errore'. Come scrive iltempo.it
L’Ungheria attacca un servizio di Report sul sovranismo: “Gravi pregiudizi” - Il governo ungherese critica il servizio andato in onda su Report sul sovranismo bollandolo come “un grave errore”. Si legge su msn.com
Report, anche l’Ungheria attacca il programma di Ranucci: “Il servizio sul sovranismo è un grave errore” - Il consigliere di Viktor Orban critica il programma di Ranucci per il servizio sui network sovranisti e l'asse Meloni- Come scrive ilfattoquotidiano.it