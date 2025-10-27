Bucci celebra un anno dalla vittoria elettorale | Volevo di più sulle infrastrutture
Marco Bucci celebra con tutta la maggioranza di centrodestra il primo anniversario da presidente della Liguria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
News recenti che potrebbero piacerti
PESARO POESIA 2025 domenica 26 ottobre, alle ore 17:30, a Casa Bucci: INEDITA reading di versi nuovi e in-auditi di Lella De Marchi e Stefano Sanchini. PesaroPoesia è il festival che porta la poesia oltre la pagina, trasformandola in esperienza condivi - facebook.com Vai su Facebook
"Loretta A Bucci" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Bucci celebra un anno dalla vittoria elettorale: “Lavoro sfidante, volevo di più sulle infrastrutture” - Marco Bucci celebra con tutta la maggioranza di centrodestra il primo anniversario da presidente della Liguria ... Segnala ilsecoloxix.it
Ocean Race, Bucci 'soddisfatto per vittoria giovane skipper' - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha espresso "grande soddisfazione" per la vittoria del giovane skipper Ambrogio Beccaria, trionfante questa notte a bordo dell'imbarcazione Allagrande ... Come scrive ansa.it