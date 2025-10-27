Bucci celebra un anno dalla vittoria elettorale | Volevo di più sulle infrastrutture

Ilsecoloxix.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Bucci celebra con tutta la maggioranza di centrodestra il primo anniversario da presidente della Liguria. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

bucci celebra un anno dalla vittoria elettorale volevo di pi249 sulle infrastrutture

© Ilsecoloxix.it - Bucci celebra un anno dalla vittoria elettorale: “Volevo di più sulle infrastrutture”

News recenti che potrebbero piacerti

bucci celebra anno vittoriaBucci celebra un anno dalla vittoria elettorale: “Lavoro sfidante, volevo di più sulle infrastrutture” - Marco Bucci celebra con tutta la maggioranza di centrodestra il primo anniversario da presidente della Liguria ... Segnala ilsecoloxix.it

Ocean Race, Bucci 'soddisfatto per vittoria giovane skipper' - Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha espresso "grande soddisfazione" per la vittoria del giovane skipper Ambrogio Beccaria, trionfante questa notte a bordo dell'imbarcazione Allagrande ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bucci Celebra Anno Vittoria