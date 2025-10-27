Bublik nervi tesi a Parigi | batte Popyrin e non gli stringe la mano
(Adnkronos) – Nervi tesi a Parigi. Oggi, lunedì 27 ottobre, è iniziato il Masters 1000 francese che ha vinto la vittoria all'esordio di Alexander Bublik, numero 16 del mondo reduce dall'eliminazione ai quarti di Vienna per mano di Jannik Sinner. Il tennista kazako ha battuto l'australiano Alexei Poporyn nel primo turno del torneo, imponendosi in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Bublik, nervi tesi a Parigi: batte Popyrin e non gli stringe la mano - Video - Succede tutto al termine del match, quando, dopo aver trasformato il match point, Bublik si dirige verso il giudice di sedia per stringergli la mano e torna alla propria panchina, 'dimenticandosi' di ... Lo riporta adnkronos.com