Btp come funzionano e quando conviene comprare | la guida agli investimenti fra tassi rendimenti e aliquota fiscale

I Buoni del Tesoro Poliennali, i Btp, rappresentano la spina dorsale del debito pubblico italiano e, per gli investitori, continuano a essere una componente cruciale in un portafoglio diversificato. Con i tassi d'interesse tornati su livelli significativi dopo un decennio di quiescenza, capire come, quando e perché investire in titoli di Stato è essenziale, tenendo conto delle dinamiche di mercato, del regime fiscale agevolato e dei costi operativi. L'architettura dei Btp: tipologie e funzionamento. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,35%. I Btp sono obbligazioni bullet (a rimborso unico a scadenza) emesse dal Tesoro, che pagano cedole (interessi) con periodicità semestrale.

