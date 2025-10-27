Bruno Vespa non cambia idea | Non perdonerò mai Sinner | per me la bandiera conta deve giocare la Davis

Oasport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una presa di posizione molto chiara. Nuovo capitolo della querelle che ha visto coinvolti Jannik Sinner e Bruno Vespa. Il n.2 del mondo, vincitore ieri nell’ATP500 di Vienna, è finito al centro di un vero e proprio caso mediatico dopo la sua rinuncia alle Finali di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Tante le reazioni da parte degli appassionati e non. A questo proposito, il noto giornalista e conduttore di “Porta a Porta” su Rai 1 ha espresso forte contrarietà con alcuni post su X che tanto hanno fatto discutere. “ Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto,e’ la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

Bruno Vespa non cambia idea: "Non perdonerò mai Sinner: per me la bandiera conta, deve giocare la Davis"

