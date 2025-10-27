Bruce Springsteen | Nebraska ’82 è un fantastico viaggio nel tempo

È un fondamentale pezzo di storia di Bruce Springsteen Nebraska ’82 Expanded Edition, la fotografia di un turning point nella carriera e nella vita del Boss, ovvero l’inizio degli anni 80, dopo il successo su scala mondiale di The River e del relativo tour. Uno scoglio duro da affrontare: un destino già scritto e un futuro incombente da superstar del rock mandano Bruce in tilt. Il cofanetto uscito in questi giorni, in contemporanea con il film ( Liberami dal nulla ), che racconta Springsteen proprio in quel periodo, è un fantastico viaggio nel tempo e nella storia di un album difficile che doveva essere elettrico ma poi è uscito in formato acustico utilizzando le registrazioni casalinghe dei brani. 🔗 Leggi su Panorama.it

