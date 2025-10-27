Brivido Malaguti rialza l’Atletico in volata

Ha regalato gol, polemiche e risultati inaspettati la nona giornata del campionato di Promozione che si è aperta sabato con due anticipi. Nel primo, il Felsina ha espugnato 2-1 il campo del Petroniano mentre nel secondo il Valsetta Lagaro ha battuto 2-1 il Bentivoglio al termine di una partita decisa in pieno recupero e in cui la formazione ospite si è pesantemente lamentata per la direzione arbitrale in occasione del gol vittoria locale. Nel pomeriggio di ieri, si sono giocate le altre sei sfide di questo nono turno che ha previsto il riposo della capolista Valsanterno (agganciata in vetta alla classifica dallo stesso Valsetta Lagaro): al ‘Vito Romagnoli’ di Gaggio Montano, la Centese si è imposta 3-1 sul Faro dopo che i padroni di casa avevano chiuso il primo tempo in vantaggio mentre l’Msp ha impattato a reti bianche sul terreno di gioco della terza forza del campionato X Martiri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

