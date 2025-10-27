Brindisi | arrestato trafficante di droga Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Alle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Stazione Brindisi Casale, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno concluso una mirata attività di ricerca sul territorio che ha portato all’arresto di un 41enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Lecce il 19 settembre 2024. Il provvedimento restrittivo è scaturito da una condanna definitiva a sei anni di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi nel capoluogo brindisino tra novembre 2014 e aprile 2018. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
