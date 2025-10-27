Brigitte Macron è un uomo | in 10 a processo a Parigi

Dieci cittadini francesi andranno per la prima volta a processo oggi a Parigi per aver scritto su Internet che Brigitte Macron sarebbe in realtà un uomo. Tra loro un professore, un informatico e una sedicente medium. Gli imputati dovranno rispondere di cyberbullismo sessista. A denunciare la stessa Brigitte e il presidente Emmanuel Macron a luglio negli Stati Uniti. Per anni la fake news è stata propagata su canali e profili social di cospirazionisti e dell’ estrema destra. «Brigitte Macron è un uomo». La storia circola dal 2017, a causa anche della differenza di età di 24 anni tra i due. Tra le prime a propagarla Candace Owens, podcaster antisemita vicina al movimento Maga. 🔗 Leggi su Open.online