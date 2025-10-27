Brigitte Macron è un uomo 10 persone a processo per cyberbullismo definirono pedofilia la differenza di età della premier dame col marito

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte, 24 anni più grande del marito, si chiamava allora Brigitte Auzière. Tuttavia, da anni e anni, circolano teorie secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo con il nome Jean-Michel Trogneux. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

brigitte macron 232 un uomo 10 persone a processo per cyberbullismo definirono pedofilia la differenza di et224 della premier dame col marito

© Ilgiornaleditalia.it - "Brigitte Macron è un uomo", 10 persone a processo per cyberbullismo, definirono “pedofilia” la differenza di età della premier dame col marito

Contenuti che potrebbero interessarti

brigitte macron 232 uomo"Brigitte Macron, &#232; nata uomo!": a Parigi inizia il processo per fake news e cyberbullismo sessista - Brigitte Macron ‘ritratta’ come uomo sui social: parte a Parigi il processo per le fake news e il cyberbullismo sessista contro la première dame. Scrive notizie.it

brigitte macron 232 uomoBrigitte Macron non &#232; un uomo: 10 persone a processo a Parigi per cyberbullismo sessista - Insegnante, gallerista, medium, informatico e finti giornalisti sono i profili dei dieci imputati nel caso della presunta transessualità della Macron. Riporta tg.la7.it

brigitte macron 232 uomoFrancia, “Brigitte Macron &#232; un uomo”: a processo dieci persone - A Parigi dieci persone sono andate a processo accusate di cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron, dopo aver pubblicato online commenti "maligni" sostenendo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Brigitte Macron 232 Uomo