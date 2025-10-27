Brigitte Macron è un uomo 10 persone a processo per cyberbullismo definirono pedofilia la differenza di età della premier dame col marito

I Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte, 24 anni più grande del marito, si chiamava allora Brigitte Auzière. Tuttavia, da anni e anni, circolano teorie secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo con il nome Jean-Michel Trogneux. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

