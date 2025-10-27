Brigitte Macron è un uomo 10 persone a processo per cyberbullismo definirono pedofilia la differenza di età della premier dame col marito
I Macron, sposati dal 2007, si sono conosciuti al liceo dove lui era studente e lei insegnante. Brigitte, 24 anni più grande del marito, si chiamava allora Brigitte Auzière. Tuttavia, da anni e anni, circolano teorie secondo cui Brigitte Macron sarebbe nata uomo con il nome Jean-Michel Trogneux. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron: in 10 processati a Parigi - facebook.com Vai su Facebook
“Brigitte Macron è un uomo”: via al processo, ecco chi sono i dieci imputati - X Vai su X
"Brigitte Macron, è nata uomo!": a Parigi inizia il processo per fake news e cyberbullismo sessista - Brigitte Macron ‘ritratta’ come uomo sui social: parte a Parigi il processo per le fake news e il cyberbullismo sessista contro la première dame. Scrive notizie.it
Brigitte Macron non è un uomo: 10 persone a processo a Parigi per cyberbullismo sessista - Insegnante, gallerista, medium, informatico e finti giornalisti sono i profili dei dieci imputati nel caso della presunta transessualità della Macron. Riporta tg.la7.it
Francia, “Brigitte Macron è un uomo”: a processo dieci persone - A Parigi dieci persone sono andate a processo accusate di cyberbullismo ai danni di Brigitte Macron, dopo aver pubblicato online commenti "maligni" sostenendo ... Riporta msn.com