Cambio di programma per i fan di Briga: il concerto inizialmente previsto per il 1 7 novembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano è stato infatti ufficialmente rinviato al 4 maggio 2026. A comunicarlo è stata la produzione dell’artista, specificando che la decisione è stata presa per motivi personali del cantante che al momento non sono stati comunicati. Una notizia che ha inevitabilmente sorpreso il pubblico, ma che non ha intaccato l’affetto dei tanti sostenitori pronti ad attendere qualche mese in più per rivederlo sul palco. Briga, concerto milanese rinviato per motivi personali. Briga è uno di quegli artisti che non passano inosservati: carismatico, passionale e autentico, ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica che unisce rabbia e romanticismo fin dai tempi di Amici di Maria De Filippi, nel 2015, dove si era classificato secondo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Briga, rinviato di mesi il concerto: “Motivi personali”