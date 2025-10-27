Bresh partito il tour nei palazzetti al centro del palco una nave per omaggiare Genova
Bresh ha iniziato il suo tour nei palasport, con la data zero a Jesolo, come è stato concepito il live. Dopo aver infiammato il pubblico del Palazzo del Turismo di Jesolo, data zero del suo primo tour nei palasport, Bresh è pronto a conquistare anche le città di Roma (sabato 1° novembre – Palazzo dello Sport), Milano (con due date – giovedì 6 e venerdì 7 novembre all’Unipol Forum – SOLD OUT) e Bologna (domenica 9 novembre – Unipol Arena)! I biglietti sono disponibili in prevendita. Nel suo primo tour nei palazzetti, Bresh sale a bordo di una nave che non solca il mare, ma l’immaginazione. Un relitto sospeso tra sogno e memoria, appoggiato sul palco come un frammento di un tempo che non esiste più. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
