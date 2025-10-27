Brescianini | Milan? Per me è una partita particolare Non vedo l’ora di giocarla

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel post partita di Cremonese-Atalanta, Marco Brescianini ha speso alcune parole sulla gara contro il Milan, sua ex squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

brescianini milan per me 232 una partita particolare non vedo l8217ora di giocarla

© Pianetamilan.it - Brescianini: “Milan? Per me è una partita particolare. Non vedo l’ora di giocarla”

Altre letture consigliate

brescianini milan 232 partitaDAZN - Atalanta, Brescianini: "Dobbiamo ritrovare lucidità, Milan? Il loro livello uno stimolo in più" - Marco Brescianini, centrocampista dell'Atalanta, &#232; intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il pari contro la Cremonese: "Quest'anno siamo di più, ma le partite sono tante e ognuno deve dare il suo contr ... napolimagazine.com scrive

Brescianini &#232; un centrocampista del Frosinone. Arriva a titolo definitivo dal Milan - "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Milan per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Marco Brescianini. Lo riporta m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Brescianini Milan 232 Partita