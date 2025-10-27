Brescia vola con Della Valle-Bilan Baldasso lancia Tortona | il meglio della 4ª giornata

Dalla Germani capolista imbattuta ai canestri importanti di Librizzi che non bastano a Varese: cosa è successo questa settimana in Lba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia vola con Della Valle-Bilan, Baldasso lancia Tortona: il meglio della 4ª giornata

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Union Brescia vola in classifica https://tinyurl.com/4dm9cj8x - facebook.com Vai su Facebook

Brescia vola con Della Valle-Bilan, Baldasso lancia Tortona: il meglio della 4ª giornata - Dalla Germani capolista imbattuta ai canestri importanti di Librizzi che non bastano a Varese: cosa è successo questa settimana in Lba ... Si legge su msn.com

Brescia si gode Bilan: "Per numeri mi sento l'MVP. Della Valle un fenomeno" - La Germani Brescia vola in alto e lo fa anche e soprattutto per merito di Miro Bilan, centro croato che sta ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

| Brescia conduce dall'inizio alla fine e batte Trento - 63 Trento Dopo il successo sofferto all'esordio sul campo di Treviso la Germani Brescia si impone anche davanti ai propri tifosi, battendo per la seconda volta in ... Da pianetabasket.com