Brescia | una corsa per tutti

Bresciatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 16 novembre si terrà la prima edizione di "Una Corsa per tutti”, organizzata dalla nostra Cooperativa Un Sole per Tutti. Si tratta di una corsa ludico-motoria di 7 km aperta a tutti con la quale vogliamo unire movimento, divertimento e inclusione.L'evento è pensato per raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

