Brescia | una corsa per tutti
Domenica 16 novembre si terrà la prima edizione di "Una Corsa per tutti”, organizzata dalla nostra Cooperativa Un Sole per Tutti. Si tratta di una corsa ludico-motoria di 7 km aperta a tutti con la quale vogliamo unire movimento, divertimento e inclusione.L'evento è pensato per raccogliere fondi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
L'Acqua S.Bernardo non riesce a fermare la corsa della capolista Brescia. Domenica si torna a Desio per ripartire insieme La cronaca pallacanestrocantu.com/gbs-ctu-104-94/ - facebook.com Vai su Facebook
La corsa delle Leonesse continua: contro Altino arriva la terza vittoria consecutiva. Solforati: “Un risultato non scontato. Le ragazze sono state lucide e ciniche quando contava, ma sempre determinate”. Il comunicato https://milleniumbs.com/non-ce-il-due-se - X Vai su X
Brescia, con la Dino Run corre anche la solidarietà - Giovedì 30 ottobre la corsa/camminata benefica organizzata da CorrixBrescia a sostegno del progetto RaricomeFranci, che raccoglie fondi per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie metaboliche ... Da quibrescia.it