Brescia guardia giurata spara e ferisce l' amante della moglie | arrestato

L'uomo si è poi recato dai carabinieri ed è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Brescia, guardia giurata spara e ferisce l'amante della moglie: arrestato

