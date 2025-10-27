Brescia guardia giurata spara e ferisce l' amante della moglie | arrestato

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'uomo si è poi recato dai carabinieri ed è stato portato in carcere con l'accusa di tentato omicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

brescia guardia giurata spara e ferisce l amante della moglie arrestato

© Tgcom24.mediaset.it - Brescia, guardia giurata spara e ferisce l'amante della moglie: arrestato

