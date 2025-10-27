Brescia domina Cantù | Oltre ogni limite

Mauro Ferrari salta sotto la curva, mai così in delirio. Matteo Cotelli regala parole importanti: "Viviamo di partita in partita per farci trovare pronti quando ci sarà un titolo da assegnare". Sì, dopo quattro giornate, davanti a tutti c’è la Pallacanestro Brescia. Sola soletta, ora anche nel record, visto il ko di Trapani a Tortona. Nel derby con Cantù non inganni il 104-94 finale. Non c’è stata storia, mai, a ridurre il tutto solo i 30 punti dei comaschi nel quarto quarto a buoi abbondantemente fuggiti: "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto divertire, in difesa possiamo fare meglio ma ci teniamo questa vittoria" l’analisi del tecnico dei bresciani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

