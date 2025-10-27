Brembate (Bergamo), 27 ottobre 2025 – “Un licenziamento ritorsivo ”. È così che Fiom CGIL e Fim CISL definiscono quanto accaduto alla DMG Mori di Brembate, dove un delegato sindacale è stato convocato nel pomeriggio di mercoledì 22 ottobre, invitato a lasciare immediatamente i locali aziendali e raggiunto da una lettera che annuncia il licenziamento per soppressione della mansione. Il lavoratore, inquadrato al livello A1 (il più alto della classificazione), è una figura di alta professionalità, con una specializzazione proprio sulle normative doganali e daziarie: una competenza chiave in un momento in cui, secondo il nuovo piano industriale presentato dall’azienda, lo stabilimento di Brembate dovrebbe rafforzare il proprio ruolo nell’export internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brembate, licenziato un delegato sindacale alla DMG: scatta lo sciopero