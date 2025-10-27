Brava Manuela E’ la migliore attrice ’La femmina’ premiata dai giovani

Si chiude Ferrara Film Corto Festival ’ Ambiente è Musica ’. Premio a Manuela Mandracchia come miglior attrice per ’ Suzanne & Marcelo ’. Tutti i premiati. La serata si è aperta con il concerto dell’ensemble Effe String Quartet. Con uno stile inconfondibile e una versatilità fuori dal comune, il quartetto attraversa i generi con naturalezza, spaziando dal repertorio classico alla musica contemporanea, dalle colonne sonore più iconiche fino all’energia travolgente del rock. La targa al miglior corto da parte della giuria giovani, formata da studenti del Carducci, Einaudi e del Dosso Dossi, a ’ La femmina ’, di Nuanda Sheridan. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Brava Manuela. E’ la migliore attrice ’La femmina’ premiata dai giovani

Leggi anche questi approfondimenti

Manuela Petrangeli, parla la migliore amica del killer: «Al telefono mi diceva l’ho uccisa, ora mi sparo» - «Gianluca è rimasto vittima di se stesso, pagherà per quanto ha fatto e sconterà la sua pena ma io non lo potrò abbandonare perché gli voglio bene». Come scrive ilmessaggero.it

Manuela Todde: “Una migliore comunicazione e collaborazione ha portato a risultati migliori” - Manuela Todde ha 58 anni e 18 anni anni fa è iniziata la sua esperienza nella storica Tappezzeria Calissi. Riporta bergamonews.it