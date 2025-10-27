Brambilla Juve | il tecnico della Next Gen sarà la soluzione temporanea dopo l’esonero di Tudor Gli aggiornamenti
sulla panchina bianconera. La decisione è presa: Igo r Tudor è stato esonerato. La Juventus ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico croato, un epilogo reso inevitabile dalla profonda crisi di risultati in cui è sprofondata la squadra. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva in campionato e la quarta partita di fila senza segnare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dirigenza, dopo le intense riflessioni della notte e della mattinata, ha deciso per la sterzata drastica, ritenendo la situazione ormai compromessa e la guida tecnica incapace di invertire la rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Juve Next Gen, Brambilla 'Tre partite in sei giorni e poco pericolosi davanti' - facebook.com Vai su Facebook
Juve Next Gen ancora ko, Brambilla paga le assenze: Pontedera festeggia dopo 7 mesi! - Il mediano, dopo una sola presenza con la Primavera, è stato subito premiato da Brambilla, che non ha atteso ... Si legge su tuttosport.com
Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Campobasso - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida interna contro il Campobasso, in programma oggi pomeriggio allo stadio Moccagatta di Alessandria a. tuttojuve.com scrive
Juventus Next Gen-Campobasso, Brambilla: 'Ci è mancata lucidità' - Le parole del tecnico dopo la sconfitta subita proprio nell'ultima azione del match, valido per il recupero della nona giornata di campionato. Scrive ilbianconero.com