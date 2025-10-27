sulla panchina bianconera. La decisione è presa: Igo r Tudor è stato esonerato. La Juventus ha scelto di interrompere il rapporto con il tecnico croato, un epilogo reso inevitabile dalla profonda crisi di risultati in cui è sprofondata la squadra. La sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, la terza consecutiva in campionato e la quarta partita di fila senza segnare, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dirigenza, dopo le intense riflessioni della notte e della mattinata, ha deciso per la sterzata drastica, ritenendo la situazione ormai compromessa e la guida tecnica incapace di invertire la rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Brambilla Juve: il tecnico della Next Gen sarà la soluzione temporanea dopo l'esonero di Tudor. Gli aggiornamenti