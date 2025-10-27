Bracciante agricolo investito e ucciso mentre andava a lavoro In fuga il furgone che l’ha travolto

Stava andando a lavoro in bicicletta quando è stato investito e ucciso da un furgone, che non si è fermato dopo l’impatto. L’incidente mortale è avvenuto la mattina di oggi, lunedì 27 ottobre, lungo la strada statale 13 Pontebbana, sul ponte della Delizia, nel territorio comunale di Codroipo ( Udine ). La vittima, che indossava un giubbino ad alta visibilità, è un bracciante agricolo di origini straniere residente in zona. I carabinieri della stazione locale stanno eseguendo accertamenti per chiarire la dinamica, non ancora definita. E stanno cercando l’autista del veicolo che ha investito l’uomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bracciante agricolo investito e ucciso mentre andava a lavoro. In fuga il furgone che l’ha travolto

