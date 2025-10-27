Braccialetto elettronico in Consiglio comunale a Bolzano Carlo Vettori Fdi indagato | Maltrattamenti alla moglie
Roma, 27 ottobre 2025 – Braccialetto elettronico per il presidente del consiglio comunale di Bolzano, Carlo Vettori (FdI). Lo ha deciso il gip di Bolzano, convalidando nell'udienza dello scorso 22 ottobre il provvedimento dell 'allontanamento d'urgenza dalla sua casa familiare disposto dalla questura. Il giudice ha accolto la richiesta della Procura di applicazione nei suoi confronti anche del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, con i l divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con i figli e la compagna, con applicazione del dispositivo elettronico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
