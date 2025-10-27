Bra-Vissimi a graziare i piemontesi L’arrembaggio dura solo 15 minuti
Bra 0 Vis Pesaro 0 BRA (3-5-2): Franzini; De Santis (40’ st Rottensteiner), Sganzerla, Fiordaliso; Nesci, Tuzza, Brambilla (35’ st Chiabotto), Maressa (35’ st Lionetti), Pautassi; Sinani, Minaj (13’ st La Marca). All. Nisticò. A disp. Renzetti, Cannistra, Di Biase, Morleo, Corsi, Dimatteo, Rabuffi, Cucciniello. VIS PESARO (3-5-1-1): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (1’ st Stabile); Zoia, Berengo (26’ st Ascione), Pucciarelli, Mariani (1’ st Tavernaro, 36’ st Bocs), Vezzoni (46’ st Ventre); Di Paola; Jallow. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Tonucci, Nina, Forte, Beghetto, Franchetti. Arbitro: Galiffi di Alghero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it