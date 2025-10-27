BPC Virtus CUS Cassino lotta ma cede nel finale | Pontinia passa 71-80 al PalaCervaro
La BPC Virtus CUS Cassino mostra carattere, intensità e orgoglio, ma deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale: al PalaSport di Cervaro, davanti a una bella cornice di pubblico, passa la più esperta Virtus Basket Pontinia con il punteggio di 71-80.La partita è rimasta. 🔗 Leggi su Today.it
