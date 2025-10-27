Bovino scappa dal macello e si avvicina alla superstrada | trovato con drone termico

Castelbellino (Ancona), 27 ottobre 2025 - Bue destinato al macello riesce a scappare e si trasforma in pericolo pubblico, avvicinandosi alla superstrada: localizzato con un drone e poi abbattuto. In azione alle 11,30 i militari del nucleo carabinieri forestale di Jesi - San Marcello, dopo l’allarme scattato dalla centrale operativa 112 di Jesi. Il bovino adulto era scappato dall’azienda agricola Giangiacomi di Falconara (sede di Ancona) mentre erano in corso operazioni di premacellazione al mattatoio di Castelbellino. La sua presenza era segnalata in via Madonna del Piano. Vista la difficoltà a individuare il bovino, i carabinieri forestali hanno attivato il personale del nucleo di Arcevia, dotato di drone termico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bovino scappa dal macello e si avvicina alla superstrada: trovato con drone termico

