Bovino fugge dal mattatoio prima della macellazione | viene individuato con un drone termico e abbattuto
Ha tentato la sua ultima fuga poco prima della macellazione, riuscendo a scappare dal mattatoio e a dileguarsi tra la vegetazione lungo il fiume Esino. È accaduto nella zona industriale di Castelbellino, borgo di poco più di 4mila abitanti in provincia di Ancona. Nella mattina di oggi, lunedì 27. 🔗 Leggi su Today.it
