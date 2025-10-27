Botta e risposta al veleno tra Barbara D' Urso e Selvaggia Lucarelli | Sei diventata il trash La replica piccata
Alla fine l’attesa lite tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli c’è stata. Del resto, l’ultima edizione di Ballando con le stelle sembrava confezionata proprio per assistere al più aspro confronto fra la conduttrice e la giurata, confronto al quale D’Urso si era sempre sottratta puntando sulla danza anziché sul suo personaggio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Leggi anche questi approfondimenti
Scontro duro tra Conte e Marotta: il botta e risposta - facebook.com Vai su Facebook
Botta e risposta tra il Comune e la #Fiorentina sui lavori al Franchi: slitta il completamento della Curva Fiesole ? - X Vai su X
Il botta e risposta tra D’Urso e Lucarelli: «Barbara sei diventata il trash» - Barbara D’Urso, criticata per l’esibizione con Pasquale La Rocca, risponde alle accuse in diretta. Come scrive iodonna.it