Alla fine l’attesa lite tra Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli c’è stata. Del resto, l’ultima edizione di Ballando con le stelle sembrava confezionata proprio per assistere al più aspro confronto fra la conduttrice e la giurata, confronto al quale D’Urso si era sempre sottratta puntando sulla danza anziché sul suo personaggio. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Botta e risposta al veleno tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli: "Sei diventata il trash". La replica piccata