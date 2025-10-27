Tempo di lettura: 2 minuti Nocera Superiore è tra gli espositori della 27° edizione della Borsa Mediterranea del Turismo 2025, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 presso l’Ex Tabacchificio di Paestum, con uno stand dedicato a Nuceria, alla sua storia millenaria e alla visione di una città che vive il patrimonio come risorsa per il futuro. L’Amministrazione comunale ha scelto la BMTA di Paestum per presentare, in anteprima, il prototipo di Visit Nuceria, l’applicazione elaborata da Wonderlab che punta a far conoscere, in modo smart e tecnologico, le bellezze del patrimonio archeologico e gli itinerari di interesse storico – religioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 2025: Nocera Superiore promuove l’antica Nuceria