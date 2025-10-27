La “tangenzialina” dell’Alute, così l’hanno chiamata essendo lunga 800 metri, divide non solo la piana naturale che si trova all’ingresso di Bormio, ma anche la popolazione e gli amministratori locali. Era stata messa da parte prima delle Olimpiadi, perché stava scatenando troppe polemiche e perché sarebbe stata realizzata nel corso dei Giochi, con gravi disagi alla viabilità. Adesso quel progetto riemerge, addirittura con una data di inizio (28 luglio 2026) e fine lavori (20 ottobre 2027). La notizia ha fatto infuriare il Comitato in difesa dell’Alute e Italia Nostra che hanno firmato una severa presa di posizione contro la Regione Lombardia e il Comune. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bormio, rispunta il progetto della “tangenzialina” dell’Alute: “I lavori approvati di nascosto. Sarà devastazione del territorio”