BOOM! Max Giusti registra in Grecia una zero di The Wall… alla presenza di Scotti!
Che Gerry Scotti volesse The Wall, ve l’abbiamo detto in tempi non sospetti. Che a quei tempi, invece, si potesse immaginare il successo dilagante de La Ruota della Fortuna era impensabile. Succede così che, blindatosi nell’access, Scotti abbia lasciato campo libero a Max Giusti in preserale, cedendogli formati a lui cari come Caduta Libera, per il quale si è registrata una zero negli scorsi giorni. L’ anomalia, nel weekend! Possiamo svelarvi che Gerry Scotti aveva in programma la registrazione di una puntata zero di The Wall in Grecia. E, in effetti ad Atene ci è andato. Ma a registrare la puntata è stato Max Giusti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
