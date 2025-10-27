Bonus Iscro 2025 per partite Iva in scadenza chi può ottenere fino a 800 euro al mese e come fare domanda

Il bonus Iscro 2025 per partite Iva può valere fino a 800 euro al mese, per un periodo di sei mesi. È riservato agli autonomi in difficoltà, che nel 2024 hanno avuto un calo dei guadagni e hanno dichiarato meno di 12mila euro. C'è tempo fino al 31 ottobre per fare domanda all'Inps. 🔗 Leggi su Fanpage.it

