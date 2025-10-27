Bonus Iscro 2025 i titolari di partita Iva possono chiederlo all’Inps fino al 31 ottobre | ecco i requisiti

Il bonus Iscro 2025 potrà essere richiesto fino al 31 ottobre 2025. L ’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa è un agevolazione riservata ai titolari di partita Iva iscritti alla Gestione separata Inps riservata ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato un calo del reddito pari al 70% rispetto alla media degli ultimi due anni. Ai richiedenti spetta un contributo pari al 25% della media, su base semestrale, dei redditi che hanno percepito nel corso dell’ultimo biennio. L’indennità viene erogata per sei mesi dalla data in cui viene presentata la domanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

