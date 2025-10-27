Bonus elettrodomestici 2025 oggi è il click day | come registrarsi

Parte oggi, 27 ottobre, la fase di registrazione per i venditori che intendono aderire al bonus elettrodomestici. Dopo l’apertura della piattaforma del Mimit per i produttori, avvenuta lo scorso 23 ottobre, tocca ora ai negozianti (fisici e online) accreditarsi sul portale ministeriale. L’iniziativa, che mira a promuovere l’efficienza energetica, prevede infatti un iter articolato: questa prima fase, dedicata a produttori ed esercenti, è il passaggio preliminare all’avvio delle domande dei cittadini, per le quali non è ancora stata fissata una data. Cos’è il bonus elettrodomestici. Il bonus, come spiegato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, destinato a chi sostituisce un apparecchio obsoleto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

