Bonus docenti e ore eccedenti | indicazioni per la contrattazione integrativa d’istituto

Con l’avvio della contrattazione integrativa di istituto, è necessario richiamare l’attenzione dei dirigenti scolastici su due aspetti di cruciale importanza: la piena vigenza del bonus premiale per la valorizzazione del personale docente e la corretta destinazione delle risorse relative alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Bonus mamme 2025 docenti e ATA: come presentare domanda per l’esonero contributivo - X Vai su X

Il MIM conferma il Bonus mamme 2025 per docenti e ATA. Ecco i requisiti per l'esonero contributivo e la procedura SIDI per inviare la domanda. #Economia #Guide - facebook.com Vai su Facebook

Riunioni collegiali docenti, sono previste fino ad un massimo di 40+40 ore per ogni anno scolastico - Oltre l’orario di insegnamento, i docenti hanno nel loro contatto collettivo nazionale, altre ore di lavoro che non rientrano in un conteggio settimanale del servizio, ma sono delle ore di lavoro il c ... Da tecnicadellascuola.it

Carta del Docente 2024, chi può richiedere il bonus da 500 euro e dove si può spendere - Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, a poco più di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico, la Carta del Docente 2024 è in dirittura d'arrivo, come annunciato da un messaggio comparso ... Come scrive gazzetta.it

Bonus docenti assegnato a educatore Convitto, esulta la Cgil - Accogliendo un ricorso della Cgil, il Tribunale di Aosta ha riconosciuto il diritto della carta docenti per la formazione professionale (il cosiddetto 'bonus docenti' di 500 euro, ndr) anche agli ... Da ansa.it