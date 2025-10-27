Bonus da 20mila euro per lavorare in questa regione il contributo a fondo perduto

La Regione Lazio rilancia il sostegno alle libere professioni con il bando Giovani Attività Professionali, un’opportunità concreta per professionisti under 40 che vogliono aprire o potenziare il proprio studio nel territorio regionale. Per candidarsi c’è tempo fino al 15 gennaio 2026. La misura, finanziata con fondi Pr Fesr Lazio 2021-2027, mette a disposizione 5 milioni di euro sotto forma di contributi a fondo perduto. L’obiettivo è favorire la crescita competitiva delle attività professionali, puntando sulla digitalizzazione, sull’innovazione dei servizi e sull’ammodernamento degli spazi di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus da 20mila euro per lavorare in questa regione, il contributo a fondo perduto

