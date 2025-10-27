In un Paese come l’Italia, dove il talento e la creatività non mancano ma spesso faticano a trasformarsi in impresa, sostenere l’imprenditoria giovanile significa investire nel futuro. Aprire uno studio o avviare una professione autonoma non è soltanto un atto di coraggio individuale: è un modo per portare innovazione, servizi moderni e nuove competenze in un tessuto economico che ha bisogno di rinnovarsi. Le giovani generazioni di professionisti rappresentano una risorsa strategica per la crescita, capaci di coniugare tradizione e digitalizzazione, di interpretare i cambiamenti del mercato e di costruire modelli di lavoro più sostenibili, inclusivi e competitivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bonus da 20mila euro per lavorare in questa regione: chi può averlo