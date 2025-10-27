Bonifici istantanei obbligatori | i vantaggi per i consumatori

È UNO STRUMENTO di pagamento largamente diffuso da quando è arrivato, nel 2017, e lo è diventato ancora di più grazie all’entrata in vigore lo scorso gennaio del divieto di applicare un sovraccosto per il bonifico istantaneo prevedendo commissioni identiche a quelle dei bonifici ordinari SEPA. Ma il regolamento europeo 2024886 aveva stabilito anche che le banche e i fornitori di servizi di pagamento in Italia e nell’area euro non potessero più rifiutare di ricevere un bonifico istantaneo. Così dal 9 ottobre 2025 è entrato in vigore un ulteriore pacchetto di norme a favore dei consumatori. Come ricordano ad Altroconsumo, adesso ogni banca dovrà garantire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei da qualsiasi conto o piattaforma che già consente quelli tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

