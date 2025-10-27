Bonifici istantanei obbligatori | i vantaggi per i consumatori
È UNO STRUMENTO di pagamento largamente diffuso da quando è arrivato, nel 2017, e lo è diventato ancora di più grazie all’entrata in vigore lo scorso gennaio del divieto di applicare un sovraccosto per il bonifico istantaneo prevedendo commissioni identiche a quelle dei bonifici ordinari SEPA. Ma il regolamento europeo 2024886 aveva stabilito anche che le banche e i fornitori di servizi di pagamento in Italia e nell’area euro non potessero più rifiutare di ricevere un bonifico istantaneo. Così dal 9 ottobre 2025 è entrato in vigore un ulteriore pacchetto di norme a favore dei consumatori. Come ricordano ad Altroconsumo, adesso ogni banca dovrà garantire ai clienti la possibilità di inviare bonifici istantanei da qualsiasi conto o piattaforma che già consente quelli tradizionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Dal 5 ottobre grandi novità ti aspettano per i bonifici SEPA (Single Euro Payments Area) con BCC: ? Verifica del beneficiario nei bonifici ordinari e istantanei: quando inserisci i dati del destinatario, il sistema confronta automaticamente nome e IBAN per assi - facebook.com Vai su Facebook
Bonifici istantanei: cosa succede se non corrisponde l'Iban al beneficiario https://ilsalvagente.it/2025/10/15/attenzione-liban-non-corrisponde-al-nome-cosa-succede-ai-bonifici/… - X Vai su X
Bonifici istantanei obbligatori: i vantaggi per i consumatori - È UNO STRUMENTO di pagamento largamente diffuso da quando è arrivato, nel 2017, e lo è diventato ancora di più grazie all’entrata in vigore lo scorso gennaio del divieto di applicare un sovraccosto pe ... quotidiano.net scrive
Bonifici istantanei sicuri dal 9 ottobre: novità e vantaggi - Tutte le banche e le Poste dovranno garantire questo servizio, a costo zero, con sistema di sicurezza integrato: ecco come funziona ... Da quifinanza.it
Bonifici istantanei: al via dal 9 ottobre le nuove regole - Obbligo per tutte le banche, verifica in tempo reale beneficiario- Riporta panorama.it